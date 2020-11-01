«Химки» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова на матч 13-го тура РПЛ
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Химки» — «Зенит», который состоится 1 ноября в Химках.
Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.27.
«С учетом Лиги чемпионов у «Зенита» уже три поражения кряду, так что можно говорить о полноценном кризисе. Если петербуржцы и сейчас не смогут победить, могут последовать серьезные оргвыводы. В то же время такая ситуация может придать игрокам дополнительную мотивацию. Рискну тут поставить на «Зенит», пусть «Химки» и неплохо выглядят в последних встречах. Легко гостям точно не будет, но трудовую победу они добудут. Скорее всего, с разницей в один мяч», — сказал Бубнов.
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