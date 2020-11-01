«Ротор» — ЦСКА: прогноз Александра Аксёнова на матч 13-го тура РПЛ в Волгограде

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ротор» — ЦСКА.
Ставка: обе забьют за 2.15.
«ЦСКА, пожалуй, сейчас самая интересная команда в нашем чемпионате. Многие специалисты говорят о том, что именно армейский клуб является основным претендентом на первое место в этом сезоне. С этим можно согласиться. У ЦСКА поставленная игра, есть ярковыраженный лидер Никола Влашич, стабильность состава и прогрессирующие новички. Конечно, не всегда это приводит к победам — например, в Лиге Европы с «Динамо» из Загреба была основательная доминанта, с десяток моментов и итоговая нулевая ничья.
ЦСКА был хорош, но забить так и не получилось. Думаю, что в игре с «Ротором», пускай и в гостях, подопечные Виктора Гончаренко также будут иметь солидное преимущество. Но волгоградцы сейчас на подъеме, обыграли «Локомотив», а значит и в этом соперничестве у хозяев шансы на успех будут. Успех — это в данном случае не победа, а голы. Тем более, что в составе «Ротора» достаточное количество молодых, быстрых и техничных футболистов. Ставлю на результативность с обеих сторон».
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