«Удинезе» — «Милан»: прогноз Василия Уткина на матч чемпионата Италии
Российский спортивный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч итальянской Серии А «Удинезе» — «Милан», который состоится 1 ноября.
Ставка: тотал больше 10.5 углового за 2.39.
«Никто не ожидал, что «Милан» будет лидером в Серии А сейчас. Я тоже не ожидал. Но самое главное, что «Удинезе» — это команда, которая лидирует одновременно в чемпионате Италии по так называемым заслуженным, но не забитым своим голам, и не «заслуженным», но пропущенным. В общем команда очень невезучая.
Предлагаю, что будет закрытый вариант игры между этими командами, хозяева закроются. «Милан» отлично смотрится в таких поединках, когда Ибрагимович в строю. Я думаю, что будет тотал больше 10.5 угловых в матче «Удинезе» — «Милан».
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