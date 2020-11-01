«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 7-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.94.



«На «Олд Траффорд» большая игра вновь — после «Челси», после «Лейпцига». Я думаю, что правильно ждать какого-то фестивального матча против «Арсенала», потому что такие всегда получаются. Хотя, мы немного напуганы тем, что случилось в игре с «Челси». Я имею ввиду результат 0:0 – для «МЮ» и «Челси» это нетипично.



Результативная игра для «Манчестера» и «Арсенала» — то, что необходимо. Во-первых, чтобы сбросить проблемы «Арсенала», которые есть в английском чемпионате, потому что команда не выигрывает у топов. Мы видели, что случилось с «Лестером». Неудовлетворительная игра, как следствие, сейчас результаты Микеля Артеты хуже, чем у Унаи Эмери, когда его увольняли. «Арсеналу» надо выходить и побеждать, команда это вполне может сделать, ведь «МЮ» не так уж и беспроблемен в обороне. Команда пропустила в 5 матчах 12 мячей. Виллиан, Обамеянг могут испортить жизнь защитникам «Манчестера».



Что касается «Юнайтед», то вы видели, что случилось с «Лейпцигом». Достаточно красивая игра. Рэшфорд возвращается, Марсьяль опять эту игру пропускает. Кстати, надо сказать, что Давид Луис будет отсутствовать в обороне у «Арсенала». Это дает нам возможность надеяться на голевую игру и с другой стороны, потому что «Манчестер» забивает много, у него верхов в этом сезоне достаточно. Думаю, что в матче с «Арсеналом» примерно такая ситуация и будет. Тотал больше 2.5 и обе забьют – на это вполне можно зарядить».