«Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз Ильи Казакова на матч 7-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Брайтон».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.67.

«Тоттенхэм» в этом сезоне выглядит стабильнее обычного, хотя команда играет на два фронта. Ей удается сохранять стабильность. В Англии у команды Жозе Моуриньо получился достаточно неплохой старт. Харри Кейн доказывает, что он не зря носит капитанскую повязку в сборной Англии.



«Брайтон» в этом сезоне стал крепким орешком. Команда играет лучше, чем можно было предположить. Несмотря на то, что «Тоттенхэм» выиграл все последние матчи в очном споре, в этой игре «шпорам» будет нелегко. И всё же, думаю, они смогут забрать три очка. Беру П1 за 1.67".