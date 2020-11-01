«Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз Ильи Казакова на матч 7-го тура чемпионата Англии
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Брайтон».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.67.
«Тоттенхэм» в этом сезоне выглядит стабильнее обычного, хотя команда играет на два фронта. Ей удается сохранять стабильность. В Англии у команды Жозе Моуриньо получился достаточно неплохой старт. Харри Кейн доказывает, что он не зря носит капитанскую повязку в сборной Англии.
«Брайтон» в этом сезоне стал крепким орешком. Команда играет лучше, чем можно было предположить. Несмотря на то, что «Тоттенхэм» выиграл все последние матчи в очном споре, в этой игре «шпорам» будет нелегко. И всё же, думаю, они смогут забрать три очка. Беру П1 за 1.67".
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