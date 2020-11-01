«Спартак» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Авангард».
Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.22.
«Не самые предсказуемые команды. «Авангард» — один из сильнейших клубов КХЛ, но иногда случаются необъяснимые проколы. Например, в последнем матче «ястребы» вели со счетом 2:1 на флажке, но московское «Динамо» сняло вратаря, сравняло счет за 47 секунд до конца третьего периода, а потом еще и забило в овертайме. Очень обидное поражение.
Ну или как «Авангард» мог после вдохновенной победы над «Автомобилистом» (6:3) попасть в Питере под СКА (2:5), проиграв по всем статьям?
«Спартак» же проиграл дома «Северстали» (3:4), а в последнем матче в московском дерби бился с ЦСКА, уступал 0:1, но тут помог соперник – Михаил Науменков был удален до конца игры (5+20), красно-белые дважды реализовали большинство.
Ну ведешь ты 2:1 в середине третьего периода, держи преимущество. Но нет, ЦСКА сравнял счет, а потом забил в овертайме.
Тут я бы брал не победу одной из команд, хотя «Авангард» тут поближе к такому прогнозу, а погнался бы за общим тоталом в этом матче. Особенно «Спартак» много пропускает, поэтому я беру больше 5.5 шайб в основное время при кэфе 2.22. И будем верить, что увидим много голов».
- 1 ноября 2020
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