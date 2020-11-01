«Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-2) за 2.08.

«Команды совсем в разной ситуации. «Локомотив» одержал 10 побед в 11 последних матчах, заработал 21 очко из 22 возможных. Прямо сейчас это лучшая команда КХЛ по тому, как выступает клуб, как он идет по турниру. «Локомотив» под управлением Андрея Скабелки – это невероятная сила. Характерная черта – ярославцы очень мало пропускают, а вратарь Паскаль делает сухарь за сухарем.



Минское «Динамо» в сентябре выступало очень здорово, даже забиралось в четверку лучших команд Запада. Но потом случилась эпидемия коронавируса в команде, и теперь у «Динамо» — пять поражений в шести последних матчах. Удалось только дома обыграть рижское «Динамо» (3:0), но «Локомотив» — клуб вообще другого калибра.



Тут бы я даже погнался за форой «минус-2» на то, что «Локомотив» обыграет у себя дома минчан. За это дают кэф 2.08. Да, я думаю, что победа в три шайбы тут вполне возможна, потому что у команд слишком разный класс и ситуация с составом».