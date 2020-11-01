«Сельта» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Реал Сосьедад».

Ставка: обе забьют за 1.86.

«Сельта», находящаяся внизу таблицы, сыграет с «Реал Сосьедадом». У «Сельты» по-прежнему проблемы: в 7 турах она набрала всего 6 очков. Единственная победа была одержана во втором туре — над «Валенсией». Потом пошла серия из пяти матчей подряд без побед.



«Сосьедад» играет на два фронта, разбазаривая силы. Если в чемпионате все вроде бы неплохо, команда идет на первом месте. То в Лиге Европы «Сосьедад» проиграл «Наполи» — 0:1. В целом нужно признать, что поражение было по делу.



В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. «Сосьедад» неожиданно дома уступил 0:1, но выиграл в гостях в 10-м туре с тем же счетом. До этого «Сельта» выиграла дома 3:1. И, как правило, в Виго команды забитыми мячами обмениваются.



График у «Сосьедада» непростой. На прошлой неделе играли после Лиги Европы с «Уэской». Там выиграли 4:1, но при этом могли пропустить больше одного мяча.



Думаю, у «Сельты» будут шансы забить сейчас, да и у «Сосьедада» с его приличной атакой тоже. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.86".