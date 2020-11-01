«Монако» — «Бордо»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 9-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Монако» — «Бордо».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.
«Монако» на прошлой неделе проиграл крупно «Лиону». Нико Ковач попытался объяснить этот результат, он говорил о том, что соперник неожиданно сыграл низко в обороне, а «Монако» сыграл очень высоко и рискованно. «Лион» этим воспользовался, это очень быстрая и подвижная команда. Все решилось в первом тайме, «Монако» проиграл игру в первые 45 минут. Проиграл тактически, команда не смогла подстроиться под соперника. Все чаще приходиться Нико Ковачу на пресс-конференциях оправдываться, потому что уже несколько матчей подряд «Монако» не может выиграть. Забивает команда мало, как правило, не больше гола в последнее время. Игра с «Бордо» может стать во многом определяющей для Нико Ковача.
Что касается «Бордо», то команда сейчас играет на среднем уровне. На еврокубки будет сложно претендовать, но при этом в последнем туре обыграли «Ним» 2:0. В последних трех матчах у «Бордо» две победы. Правда, вчистую проиграли «Марселю» в позапрошлом туре. По потенциалу состава, по потенциалу качества игры «Монако» более сильная команда, более амбициозная, которая решает более высокие задачи. Мне кажется, что «Монако» фаворит, но учитывая, какие проблемы у команды есть с реализацией моментов, в организации игры, управляет игрой Нико Ковач не очень хорошо, то говорить однозначно о победе «Монако» в этом матче сложно, потому что «Бордо», прежде всего, умеет надежно играть в обороне. Да, пропустили три мяча от «Марселя», но в других матчах часто играли на ноль. «Бордо» не самая результативная команда, которая часто играет низовые матчи, так что у «Монако» в позиционных атаках будут проблемы.
Раскрыть игру с самого начала монегаскам будет тяжело. Если посмотреть результаты последних лет, то очень редко «Монако» забивает в ворота «Бордо» больше гола. Учитывая те проблемы, которые есть у монегаском, кадровые в том числе, мне кажется, что «Монако» увязнет в оборонительной игре «Бордо», и не сможет забить большое количество мячей.
Как вы уже догадались, я ставлю на маленький тотал голов – меньше 2.5 за 2,05. Мне кажется, матч получится не очень результативным".
- 1 ноября 2020
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:15