«Монако» — «Бордо»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 9-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Монако» — «Бордо».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.



«Монако» на прошлой неделе проиграл крупно «Лиону». Нико Ковач попытался объяснить этот результат, он говорил о том, что соперник неожиданно сыграл низко в обороне, а «Монако» сыграл очень высоко и рискованно. «Лион» этим воспользовался, это очень быстрая и подвижная команда. Все решилось в первом тайме, «Монако» проиграл игру в первые 45 минут. Проиграл тактически, команда не смогла подстроиться под соперника. Все чаще приходиться Нико Ковачу на пресс-конференциях оправдываться, потому что уже несколько матчей подряд «Монако» не может выиграть. Забивает команда мало, как правило, не больше гола в последнее время. Игра с «Бордо» может стать во многом определяющей для Нико Ковача.



Что касается «Бордо», то команда сейчас играет на среднем уровне. На еврокубки будет сложно претендовать, но при этом в последнем туре обыграли «Ним» 2:0. В последних трех матчах у «Бордо» две победы. Правда, вчистую проиграли «Марселю» в позапрошлом туре. По потенциалу состава, по потенциалу качества игры «Монако» более сильная команда, более амбициозная, которая решает более высокие задачи. Мне кажется, что «Монако» фаворит, но учитывая, какие проблемы у команды есть с реализацией моментов, в организации игры, управляет игрой Нико Ковач не очень хорошо, то говорить однозначно о победе «Монако» в этом матче сложно, потому что «Бордо», прежде всего, умеет надежно играть в обороне. Да, пропустили три мяча от «Марселя», но в других матчах часто играли на ноль. «Бордо» не самая результативная команда, которая часто играет низовые матчи, так что у «Монако» в позиционных атаках будут проблемы.



Раскрыть игру с самого начала монегаскам будет тяжело. Если посмотреть результаты последних лет, то очень редко «Монако» забивает в ворота «Бордо» больше гола. Учитывая те проблемы, которые есть у монегаском, кадровые в том числе, мне кажется, что «Монако» увязнет в оборонительной игре «Бордо», и не сможет забить большое количество мячей.



Как вы уже догадались, я ставлю на маленький тотал голов – меньше 2.5 за 2,05. Мне кажется, матч получится не очень результативным".