«Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 7-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + обе забьют за 2.00.
«Безвыигрышная серия «Брайтона» достигла уже пяти матчей, и это печально, ведь играет команда лучше, чем это может показаться по результатам. Но то судейство, то невезение, а то собственное добродушие им то и дело мешают. В прошлом туре, например, южане полностью переигрывали «Вест Бромвич Альбион», но забили всего раз. А после перерыва, вместо того чтобы развить преимущество, убрали ногу с газа, пропустили один, а могли и вовсе проиграть.
Тем не менее игра у команды есть и потенциал виден, осталось только добавить в характере. «Тоттенхэм», хоть и вполне прилично выглядит в последнее время, может столкнуться с трудностями. «Брайтон» — команда, хорошо играющая во владение, быстро переходящая в атаку. Конечно, «шпоры» будут играть на победу, а это будет предполагать атаку более-менее большими силами.
И у «Брайтона» могут возникнуть ровно те же проблемы, ведь и команда Моуринью хорошо контратакует. В общем, игра должна получиться интересной. Думаю, как минимум по разу и те и другие отличатся».
- 1 ноября 2020
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