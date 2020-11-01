«Сочи» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Витязь».

Ставка: победа «Витязя» за 2.42.

«Как-то уж совсем играючи разобрался «Витязь» в Череповце с неплохо идущей по сезону «Северсталью». Понятно, что у северян сейчас непростые времена, и даже главный тренер свалился с короной, но даже с учетом этого подольчане выглядели весьма основательно.



И вот теперь такой основательный «Витязь» прибывает в Сочи, где ни о какой основательности речи идти не может, где говорить можно лишь о первых робких шагах с новым наставником. Да, южане с ним победили уже дважды, в том числе один раз в Подольске. Да, статистика личных встреч хозяевам благоволит: у них и общий баланс побед и поражений положительный, и из четырех последних «междусобойчиков» выиграли три, да, и дома играют с «подмосквичами» весьма прилично, выиграв три последних личных встречи. Дает ли все это право считать сочинцев фаворитами в грядущем матче? А вот это уже совсем не обязательно.



При всех заметных позитивных подвижек в организации игры, на мой взгляд, сочинцы еще достигли того уровня, когда могут стабильно набирать очки в матчах даже с равными соперниками (а «Витязь», как ни крути, соперник все-таки равный). То есть, сочинцы могут выстрелить, а могут и провалиться, и вероятность обоих событий приблизительно равна.



Можно положить на одну сторону весов два дополнительных дня на отдых, которые были у хозяев, и в которые им не пришлось куда-то ехать или откуда-то возвращаться. На другую сторону положим чувство мести, которого не может не быть у гостей – они проиграли сочинцам всего-то неделю назад, причем проиграли у себя дома.



Что получается у вас? У меня получается скромная, в одну шайбу, но при этом в основное время победа «Витязя», хоть это наверняка кому-то покажется нелогичным».