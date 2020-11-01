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«Гранада» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на матч 8-го тура чемпионата Испании

«Гранада» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на матч 8-го тура чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 8-го тура Примеры сезона-2020/21 «Гранада» — «Леванте».

Ставка: ничья за 3.42, тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.

«Гранада» не слишком-то готова к полноценной игре на два фронта, однако пока у андалусийцев получается успешно играть и в чемпионате, и в Лиге Европы. Пора бы уже и начать сдавать. И без того слабоватые возможности «Гранады» по ротации состава осложняются солидным списком травмированных футболистов. В частности, ведущий форвард «Гранады» Сольдадо по-прежнему сидит дома с коронавирусом.

В этом туре просто напрашивается ставка против «Гранады», однако её соперник не слишком силен. «Леванте» и так выглядел маловразумительно, а теперь ещё и лидер атаки Моралес травмировался. Мне кажется, что тут хороши шансы на ничью, а также на тотал меньше 2.5 мяча».

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