«Спартак» — «Ростов», 31.10.2020: результат матча РПЛ и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Спартак» принимал «Ростов» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный мяч в этой встрече был забит на 26-й минуте — Николай Поярков убежал по левому флангу от Виктора Мозеса и навесил в штрафную, Роман Ерёменко низом прострелил во вратарскую, и Павел Мамаев пробил точно в угол ворот.



На 75-й минуте матча «Ростов» остался в меньшинстве — Деннис Хаджикадунич воткнулся сзади в Александра Соболева и получил второй «горчичник».

Эксперты считали гостей аутсайдером — на победу «Ростова» давали 6.15. Таким образом, со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 6150. Успех «Спартака» шёл за 1.77, ничья — за 3.65.

Тотал меньше 2.5 мяча оценивался в 1.79, «обе забьют — нет» — в 1.83, удаление — в 3.20.