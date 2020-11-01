«Спартак» — «Ростов»: результат матча 31.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Спартак» принимал «Ростов» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 26-й минуте. Николай Поярков по левому флангу убежал от Виктора Мозеса и навесил в штрафную. Роман Ерёменко низом прострелил во вратарскую, а Павел Мамаев пробил точно в угол ворот.
На 75-й минуте матча «Ростов» остался в меньшинстве. Деннис Хаджикадунич сзади воткнулся в Александра Соболева и получил второй «горчичник».
Эксперты считали гостей аутсайдером. На победу «Ростова» давали 6.15: со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 6150 рублей.Успех «Спартака» шёл за 1.77, ничья — за 3.65.
Тотал меньше 2.5 мяча оценивался в 1.79, «обе забьют — нет» — в 1.83, а удаление — в 3.20.
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