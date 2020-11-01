«Химки» — «Зенит»: видеотрансляция матча РПЛ, какой канал, прогнозы и ставки

Сегодня, 1 ноября, «Химки» принимают «Зенит» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». В случае победы сине-бело-голубые обойдут «Спартак» по дополнительным показателям.



Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 7.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.95.



Букмекеры считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.

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