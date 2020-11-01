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«Тамбов» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч 13-го тура РПЛ в Саранске

«Тамбов» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч 13-го тура РПЛ в Саранске
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Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Динамо» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, который состоится в Саранске.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Динамо» за 2.12, победа «Динамо» за 1.75.

«При новом тренере все игроки «Динамо» предельно мотивированы, чтобы проявить себя и застолбить место в основе. Это происходит практически в любой команде и любой стране. Да и самому Сандро Шварцу сейчас для увеличения кредита доверия необходимо побеждать. Атака у москвичей смотрится интереснее и сильнее, чем у «Тамбова», поэтому отдам им предпочтение. Думаю, бело-голубые забьют не меньше двух мячей и победят».

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