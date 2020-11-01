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«Химки» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на матч 13-го тура чемпионата России

«Химки» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на матч 13-го тура чемпионата России
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Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Химки» — «Зенит» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Зенита» с форой (–1) за 1.78.

«У «Зенита» неудачная серия, это все прекрасно понимают. Только что состоялся выездной матч в Лиге чемпионов, который отнял много сил. Была рекордная по быстроте замена Артёма Дзюбы. Я думаю, она многое сказала о том, каким был «Зенит» посреди недели.

Но «Химки» — всё-таки один из аутсайдеров РПЛ. Мне кажется, «Зенит» должен собраться и на нормальном уровне провести этот матч, в каком бы он состоянии ни был. Если не обыгрывать «Химки», тогда пора реально задуматься о каких-то серьёзных перестановках в клубе. Это будет означать уже не недельный кризис, а глубинный. Хотя у «Зенита» есть проблемы с составом, я думаю, что он должен решить их и в матче с «Химками» показать, что является чемпионом.

Победа «Зенита» с форой (–1) — самая надёжная, на мой взгляд, ставка на этот матч. Не надо ничего придумывать — надо ждать, что «Зенит» выиграет».

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