«Химки» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 13-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» — «Зенит» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» меньше 2.5 мяча за 1.50.

«Команды не так давно играли в финале Кубка России. Тогда «Зенит» с трудом обыграл химчан (1:0), но тогда подмосковной командой руководил Сергей Юран. Сейчас «Химки» уже не в зоне вылета, а в зоне стыковых матчей. В последнем туре они одержали важную победу над «Ростовом» на выезде. Мирзов и Глушаков — отличные приобретения для команды Игоря Черевченко, и мы видим, что в плане организации «Химки» прибавили. Это было видно в какой-то степени по матчу со «Спартаком», хоть и проигранном (1:3). Это было видно по игре с «Локомотивом», это было видно и в Ростове.



«Зенит» сейчас не в порядке. Не очень хорошо команда готова функционально, не бежит, с трудом создаёт моменты. После трёх проигранных матчей это чуть ли не судьбоносная встреча для «Зенита», в том числе для Семака. Очень важен будет результат, а не качество игры. Понятно, что «Зенит» сильнее «Химок». Не исключено, что Дзюба отдохнёт и какие-то изменения в атаке произойдут, но если «Химки» сыграют организованно, как они это сделали в Ростове, то многое «Зениту» они не позволят создать.



Может быть, не самый выдающийся коэффициент в этой ставке, но мой прогноз — «индивидуальный тотал «Зенита» меньше 2.5 мяча» за 1.50. Для экспресса это точно весьма неплохой вариант».