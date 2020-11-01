«Ротор» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 13-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ротор» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 2.10.

«В прошлом туре «Ротор» одержал долгожданную победу. Вымученную, над «Локомотивом» (2:1). До этого «Ротор» не забивал в двух матчах подряд, хотя моментов была уйма. И сейчас вроде бы должны сбросить оковы волгоградские футболисты, им должно стать полегче. К тому же в строй вернулись многие футболисты, которые переболели коронавирусом или были с сомнительными результатами тестов. Из травмированных в составе — только принадлежащий ЦСКА Гогуа.



ЦСКА же сама по себе команда играющая. В чемпионате получилось пять реализовать с «Арсеналом». Не хуже играли и с загребским «Динамо», но если бы Эджуке был чуть порасторопнее, поосновательнее, то ЦСКА должен был забивать.



ЦСКА играл в четверг, а в воскресенье матч чемпионата и нужно будет быстренько переключиться, будет какая-то ротация. А «Ротор» играет дома, при мощной поддержке болельщиков, и он должен всем этим воспользоваться. По крайней мере, моменты у «Ротора» будут. У ЦСКА оборона не супернадёжная — в последних матчах мы видели, что армейцы пропускали от «Арсенала», от «Динамо».



Я рискну и предположу, что здесь будет вариант «обе забьют». Надо пробовать играть за коэффициент выше «двойки».