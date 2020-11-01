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«Фрайбург» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

«Фрайбург» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Фрайбург» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» за 2.04.

«Непростой выезд ждёт «Байер». «Фрайбург» — команда, которая является очень неприятным соперником всегда. Думаю, что эта игра должна вызвать некоторый интерес в России. Быть может, сыграет за «Фрайбург» Гус Тил, одолженный у московского «Спартака». Было бы интересно посмотреть на него в этой встрече.

Понятно, что у Леверкузена игра по сравнению с прошлым сезоном несколько поблекла, в первую очередь — из-за ухода Кая Хаверца. Но в принципе игровые ориентиры остаются теми же: «Байер» играет в атаку, он любит контролировать мяч. С точки зрения игровой манеры «Байер» для «Фрайбурга» — соперник неудобный. Контролируя мяч, он в суперагрессивный футбол не играет. «Фрайбургу», на мой взгляд, легче с командами, которые сильнее раскрываются.

Я думаю, что Леверкузен должен добиваться победы. Коэффициент здесь весьма хорош, а «Байер» находится в неплохом состоянии. Он снова вернулся в верхнюю часть таблицы и будет стараться там закрепиться».

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