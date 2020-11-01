«Тамбов» — «Динамо»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ

1 ноября «Тамбов» принимает «Динамо» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Тамбов» — «Динамо Москва» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.