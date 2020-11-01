«МЮ» — «Арсенал»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

1 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.86.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68, на пенальти — за 2.90, на удаление — за 4.20.