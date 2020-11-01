«Уфа» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура чемпионата России 1 ноября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Уфа» — «Урал».

Ставка: «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

«Смотрел матч «Урала» с «Тамбовом». В первом тайме у меня было полное ощущение, что «Урал» не знает, чего он хочет, ничего толком не получалось. Во втором тайме игра шла в основном у ворот «Тамбова», но уральцам явно не хватало мысли. В итоге они так ничего и не добились, а важно было выигрывать домашний матч. Но после таких встреч понимаешь, почему команды находятся там, где они находятся.



У «Уфы» ситуация плачевная. Единственную победу одержали во втором туре, ещё с Евсеевым. Тогда обыграли «Арсенал» в Туле. И сейчас, конечно, необходимо выигрывать. Очень важно это сделать, иначе можно уйти на зимнюю паузу почти без шансов. Огромные сложности у «Уфы» в атаке, голы даются с гигантским трудом. В последнем туре уступили «Ахмату» в гостях, пропустив два решающих мяча в большинстве.



По составу мне «Урал» даже больше нравится, пусть не всегда удается собрать всех лучших. Травмы мешают. Но здесь все-таки оттолкнуть от «Уфы». Рахимов, думаю, должен достучаться до игроков. Игра домашняя, искусственное поле, которое точно не на руку сопернику. Никакой яркости от матча не жду, но уфимцы будут убиваться на поле. Возьму ставку «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча».