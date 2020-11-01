«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 7-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: победа «МЮ» за 2.05.

«Честно говоря, удивлен был результатом матча «Манчестера» с «Лейпцигом». Ожидал упорной борьбы. Но у «МЮ» пошло, начали реализовать моменты, появился кураж, отсюда и 5:0. Хотя по игре с «Челси» до этого не мог сказать, что команда Сульшера сейчас в порядке. И как раз такая победа над «Лейпцигом» была крайне важна с эмоциональной точки зрения.



«Арсенал» свой матч проводил позднее. Играли с ирландцами в Лиге Европы. Но там и выкладываться особенно не нужно было, чтобы крупно победить. Силы сэкономили, на мой взгляд. Другое дело, что для меня сейчас «Арсенал» чуть выше среднего уровня в премьер-лиге. У того же «Эвертона» состав даже поинтереснее. Разве что у лондонцев выделяется Обамейянг.



Думаю, что на кураже «МЮ» покажет себя, надо подниматься по таблице. Рэшфорд, похоже, раскачался. Ставлю на чистую победу «МЮ».