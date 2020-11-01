«Химки» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Зенит».

Ставка: ИТБ 1 гола «Химок» за 2.72.

«Зенит», как видим, далек от лучшей формы. Поражения идут, уже три подряд. Начинают какие-то разговоры ходить по будущему Семака. И если вдруг проиграть в четвертый раз, тем более «Химкам», то могут быть принять определенные решения. Понятно, что «Зенит» по составу значительно превосходит «Химки», но в таком плохом состоянии чемпион, что всякое может произойти.



А «Химки» добавляют при Черевченко. Важные игроки пришли для команды. Это и Глушаков, и Мирзов, конечно, который сделал результат в Ростове, принес важную победу. И раньше могли химчане взять важные очки, со «Спартаком», с «Локомотивом», но там где-то не верили в себя. Сейчас они могут раскрепоститься.



Понимаю, что «Зенит» побежит доказывать свою силу. И здесь может так получиться, что «Химки» поймают соперника на контратаках. Не очень хорош «Зенит» сейчас при переходе из атаки в оборону, поэтому рискну поставить на то, что «Химки» забьют больше гола. Почему нет? Одна команда на подъеме, у другой спад по всем направлениям. А сенсации у нас в каждом туре".