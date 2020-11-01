«Ротор» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 13-го тура РПЛ 01.11.2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ротор» — ЦСКА в 13-м туре РПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют за 2.15.

«Надо признать, у ЦСКА просто ужасающий график игр. Матч с «Ротором» будет играться днём в воскресенье, то есть менее чем за 7 дней, это будет уже третий матч для «армейцев». В понедельник вечером был «Арсенал», в четверг загребское «Динамо». А дальше будет ещё выезд в Роттердам, игра с «Ростовом». Не позавидуешь. Но по крайней мере у Гончаренко в этом сезоне игроков в обойме стало больше. В прошлом сезоне было бы вообще невыносимо.



Отметил бы, что, несмотря на ничью с Загребом, ЦСКА выглядит неплохо. Где-то просто с реализацией лучше, где-то хуже. Нельзя сказать, что ЦСКА играет неубедительно. Особенно в атаке всё хорошо. А вот на ноль команда играет редко.



И, думаю, «Ротор» после долгожданной победы, тем более играя дома, постарается дать бой ЦСКА. Постепенно у волгоградцев вернулись в строй заболевшие, появились новые футболисты. Раскачивается «Ротор». Так что здесь жду настоящий бой, тем более ЦСКА на фоне тяжёлого графика.



В обороне ЦСКА не блещет. Поставлю на то, что забьют в этой встрече обе команды».