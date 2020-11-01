«МЮ» — «Арсенал»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Англии на «Олд Траффорд»

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Арсенал».

Ставка: обе забьют за 1.66.

«Главный матч очередного тура АПЛ пройдёт на «Олд Траффорд», соперничать будут гранды, которые пока не могут похвастаться стабильными результатами и высоким местом в турнирной таблице.



В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» победить «Арсенал» не смог (1:1 и 0:2). На поле «МЮ» в последних семи личных встречах (включая кубковую) забивали обе команды.



Оба гранда не могут быть довольны своим стартом в АПЛ, качество игры оставляет желать лучшего, очков уже потеряно предостаточно, и появились долги перед своими болельщиками. Обе команды находятся в поисках своей игры, но работа кипит и это заметно по хорошим еврокубковым матчам. Статус встречи, повышенное внимание футбольной общественности, желание подняться в турнирной таблице — всё это должно повлиять на участников большого матча и позволит им проявить свои лучшие качества».