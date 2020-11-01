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«Динамо» Москва – ЦСКА: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ 1 ноября

«Динамо» Москва – ЦСКА: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ 1 ноября
Ставки / Прогнозы 0

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.21.

«Динамо» возвращается после поражения в Ярославле. Не смогли дотащить игру до победы, хотя очень старались. Я бы сказал, что игра была равная, с обоюдными шансами. ЦСКА наоборот — чувствуется, что коллектив набрал ход, играет ровно. Очень сильное большинство. Окулов, Шалунов хороши при игре в численном неравенстве. Видно, что восстановился после болезни Слепышев и ведёт команду за собой.

ЦСКА – фаворит в этом матче. Игра будет складываться упорно, в итоге победа будет за «армейцами». Также, как и в двух предыдущих очных матчах этого сезона, когда, напомню, «армейцы» победили 2:0 и 2:1. «Динамо», кстати, в последних 11 очных матчах выиграло в основное время лишь один раз. Ставлю на победу ЦСКА в основное время".

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