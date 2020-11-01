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«Спартак» — «Авангард»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ в Москве

«Спартак» — «Авангард»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ в Москве
Ставки / Прогнозы 0

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Авангард».

Ставка: итоговая победа «Спартака» за 2.68.

«Игра перед перерывом, поэтому нужно отдать все, что есть. Спартаковцы в игре с ЦСКА играли с огромным желанием, старались и выжали из этой игры, наверное, максимум, за счет большинства. Жаль, что спартаковцы не смогли довести игру до положительного результата. С большим количеством грубых ошибок играет «Спартак» в обороне. Из матча в матч одни и те же игроки ошибаются, удаляются, очень тяжело сыграть положительно. Это, наверное, сейчас самая проблемная позиция в команде.

«Авангард» последние игры проводит натужно, не может довести игры до положительного исхода. Проигрывая многим своим конкурентам. Поэтому предстоящая игра видится мне в том аспекте, что «Спартак» имеет шансы зацепиться. Если москвичи сыграют строго в обороне, будут действовать по тренерскому заданию – они победят. Выбираю ставку победа «Спартака» в матче».

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