«Ман Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч 7-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал».
Ставка: победа «МЮ» за 2.10.
«Красные дьяволы» после унизительного поражения от «Тоттенхэма» (1:6) набрали превосходную форму и больше не проигрывали. Они не только разобрались со звездным ПСЖ (2:1) в Лиге Чемпионов, но и уничтожили дерзкий «РБ Лейпциг» со счетом 5:0, правда в чемпионате лишь на 15-й строчке.
По моему мнению, явным фаворитом идет принимающая сторона и на нее стоит сделать ставку. Дела в английском Премьер-Лиге у них идут не лучших образом, но потенциал у манкунианцев приличный. Думаю, они его реализуют в ближайших поединках с аутсайдерами.
«Канониры» выступает не сильно лучше сегодняшнего противника, располагаясь во второй половине турниной таблицы. В двух предыдущих турах они потерпели поражения от потенциальных конкурентов в борьбе за еврокубки — по 0:1 от «Лестера» и «Манчестер Сити».
У гостей, конечно, симпатичная команда, но она не готова завоевывать трофеи, даже за Лигу Чемпионов будет бороться сложно. В начале сезона лондонцы демонстрировали совсем вялый футбол. В Лиге Европы они хороши, только в регулярке в них не верю. Мой прогноз — победа «Манчестер Юнайтед».
- 1 ноября 2020
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