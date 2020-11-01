«МЮ» — «Арсенал»: прогноз рэпера Сявы на матч 7-го тура АПЛ

Рэпер Сява дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».



Ставка: победа «МЮ» за 2.07.



«Я, конечно, слегка прозрел, когда «МЮ» в гостях прихлопнул «ПСЖ» (2:1). Но ещё больше меня порадовала эффектная победа «красных дьяволов» на своей арене над «Лейпцигом» (5:0). Похоже, Сульшер постепенно возвращает команду на тот уровень, которому она должна соответствовать, учитывая, сколько в неё вбухано денег.



«Арсенал» пока вынужден играть в Лиге Европы, при этом в АПЛ «канониры» тоже не показывают стабильных результатов. Если сливы «Сити» (0:1) и «Ливерпулю» (1:3), были где-то предсказуемы, то пролёт в прошлом туре в матче с «Лестер Сити» (0:1), ставит под сомнение готовность команды Артеты претендовать на вхождение в топ-4 в этом сезоне. Последний разгром «Дандолка» в Лиге Европы (3:0) я в учёт не беру, поскольку ирландцы — откровенные пассажиры в этом турнире.



Для меня в этом матче всё очевидно: хозяева — фавориты, они находятся на отличном ходу и много забивают, чем не могут похвастаться гости. Беру ставку на победу «Манчестер Юнайтед» за 2.07».