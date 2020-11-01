Усик — Чисора: кто победил 31 октября, результат боя, какие ставки и прогнозы зашли

Сегодня в Лондоне (Великобритания) прошёл масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступили экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик.



Этот бой должен был состояться в мае, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён.



Победу в 12-раундовом поединке одержал Усик единогласным решением судей. Украинец активно провёл весь поединок и не оставил сомнений в своей победе. В следующем бою Александр Усик сразится с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа.



Эксперты не сомневались в победе Усика, принимая ставки с коэффициентом 1.15. С 1000 рублей можно было заработать 1150 рублей. Успех Чисоры шёл за 8.50, ничья — за 20.0.



При этом букмекеры не ожидали, что бой пройдёт всю дистанцию. Тотал больше 11.5 раунда шёл за 2.06, тотал меньше 11.5 раунда — за 1.70.