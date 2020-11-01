«Монако» – «Бордо»: прогноз Александра Неценко на матч 9-го тура чемпионата Франции

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 9-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Монако» – «Бордо».
Ставка: «Монако» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.
«Идеи Нико Ковача пока не слишком хорошо приживаются в «Монако». Монегаски традиционно поверхностны в обороне, хватают красные карточки и чрезвычайно нестабильны. С таким потенциалом команда показывают результаты хуже ожиданий. В ней по-прежнему не играет Головин, чей простой из-за травмы составляет два месяца. Однако есть одна важная тенденция. При всей турбулентности «Монако» дома не проиграл в этом сезоне ни одного матча.
«Бордо» с Гассе прогрессирует, пусть и не так быстро. «Ним» и «Дижон», которым аквитанцы «накидали полную авоську», команды слабее «Монако». Жирондинцы играют вязко, они постараются сделать все, чтобы у «Монако» «зажевало пленку», но выиграть им на «Луи II» могут помочь только хозяева. Нет ощущения, что это обязательно произойдет. Тем более после того, как монегаски в прошлом за тайм получили 4 (!!!) мяча от «Лиона» и были разгромлены. Сейчас они должны выйти мотивированными и удержать минимум ничью в низовой игре».
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