«Лилль» — «Лион»: прогноз Александра Неценко на матч 9-го тура чемпионата Франции

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 9-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Лилль» — «Лион».



Ставка: обе забьют за 1.77.



«Если говорить о гостях, то они не играют в еврокубках и могли на протяжении всей недели готовиться к матчу с важным соперником. У «Лиона» большой прогресс в атаке. Те моменты, которые создает Руди Гарсия, превращаются в огромное количество забитых мячей. В последних двух турах «Лион» забил семь голов. При этом и «Страсбур», и «Монако», причем первый пропустил три мяча за тайм, и за 45 минут все четыре мяча пропустил «Монако». То есть «Лион» постарается огорошить «Лилль» солидной игрой впереди, где отлично смотрятся и Мемфис Депай и пришедший в себя Карл Токо Экампби.



Впрочем, у «Лиона» есть проблемы в обороне. Дисквалифицирован Мельвин Бард. Здесь есть альтернативы и на левом фланге сыграет Максвелл Корне, а вот в центре обороны заменить Джейсона Дейнайера по-настоящему неким. Будет играть Диаманде, но это ослабляет потенциал «Лиона» в защите. С другой стороны мы уже привыкли к тому, что линия обороны у «Лиона» самая слабая, если не считать Антони Лопеша.



Теперь поговорим о «Лилле». Эта команда играет в Лиге Европы и в четверг сыграла со счетом 2:2 с «Селтиком». Уступала по ходу матча 0:2, но благодаря ротации смогла не проиграть. После ничьей у «Лилля» четыре очка в группе Лиги Европы и хорошие шансы выйти в плей-офф. При этом у Кристофа Галтье есть отличные возможности для ротации. Треть состава была сохранена. Некоторые из этих футболистов сумели выйти на поле и сыграть полчаса. Я имею ввиду футболистов основного состава. В общем, все находятся в хорошем тонусе.



«Лилль» забивает в каждом туре чемпионата. Это единственная команда в Лиге 1, которая не проиграл ни одного матча. Кроме того, «доги» уже четыре года не проигрывают «Лиону», одержав четыре победы и три рааз сыграли вничью. Думаю, что в этом матче мы не можем уверенно определить фаворита, но в чем мы точно можем быть уверены, что обе команды забьют. Коэффициент на это событие 1.77. Его и беру».