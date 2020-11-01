«МЮ» — «Арсенал»: прогноз Александра Неценко на матч 7-го тура чемпионата Англии

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал».

Ставка: победа «МЮ» за 2.09.

«У «Арсенала» прослеживается очевидный тренд. Если соперник сильнее, следует поражение. «Канониры» в чемпионате уступили в 3 из 4 последних туров. Команду Артеты переиграли «Лестер», «Ливерпуль» и «МанСити». Мало того, «Арсенал» в последних двух турах не забил ни одного гола. «Манчестер Юнайтед» тоже не впечатлял на старте, но сейчас смотрится намного лучше. С ротацией разгромил «Лейпциг» в Лиге чемпионов, получил ничью с перевесом против «Челси», тоже не дав ничего забить. А до этого прибил «ПСЖ».



У лондонцев в лазарете Давид Луис, что скажется на обороне «Арсенала» и на его опции начинать атаки первым пасом из центра обороны. У «МЮ» не сыграет Теллес (коронавирус) и Марсьяль (дисквалификация). Впрочем, на передовой есть Рашфорд, Гринвуд, забивший «Лейпцигу» победный мяч, и в запасе Кавани. В общем, перед игрой нет предпосылок считать, что дома «МЮ» не сумеет одолеть «Арсенал», тем более Сульшеру надо выбираться с 15-го места».