«Специя» — «Ювентус»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча 01.11

1 ноября состоится матч 6-го тура чемпионата Италии «Специя» — «Ювентус». Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Специи» оценён букмекерами коэффициентом 8.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.30.



Букмекеры считают, что матч Серии А «Специя» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.73. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.