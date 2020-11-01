«МЮ» — «Арсенал»: эксперты назвали фаворита главного матча 7-го тура АПЛ
1 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.86.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68, на пенальти — за 2.90, на удаление — за 4.20.
«МЮ» — «Арсенал». Прогноз: Артета, Ляказетт и Обамеянг остановят машину Сульшера в АПЛ
Манкунианцы после провального старта сезона набрали мощнейший ход.
- 1 ноября 2020
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:15
Партнерский контент