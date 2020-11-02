«Ротор» — ЦСКА: какой счёт, кто победил 1 ноября, как сыграли, какие прогнозы зашли

«Ротор» принимал ЦСКА в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
ЦСКА удалось забить уже на 4-й минуте, однако гол не был засчитан. Дзагоев навесил с фланга к краю штрафной, Никола Влашич выиграл борьбу и прострелил во вратарскую на Марио Фернандеса, который обработал мяч и отличным ударом послал его в дальний угол, но у Марио был офсайд.
Единственный гол в этой встрече был забит на 41-й минуте. Арнор Сигурдссон с левого фланга сместился к центру и прострелил на Алана Дзагоева, которому удался блестящий резкий удар в касание в правый нижний угол ворот.
Эксперты не сомневались в победе ЦСКА, ставки на гостей принимались за 1.49. С 1000 рублей можно было выиграть 1490 рублей. Успех «Ротора» шёл за 8.30, ничья — за 4.73.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.96, «обе забьют — нет» за 1.85, а победа ЦСКА всухую — за 2.45. На гол Алана Дзагоева давали 7.00.
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