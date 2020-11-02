«Химки» — «Зенит»: какой счёт, как сыграли 1 ноября, кто победил, какие ставки зашли
В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 18-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. Результативную передачу отдал хавбек петербургского клуба Магомед Оздоев. Во втором тайме, на 78-й минуте, полузащитник Александр Ерохин упрочил преимущество гостей в счёте, забив гол после передачи хавбека петербургской команды Юрия Жиркова.
Эксперты не сомневались в победе «Зенита», предлагая на гостей коэффициент 1.50. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1500 рублей.
На тотал меньше 2.5 мяча давали 2.34, на «обе забьют — нет» — 1.95, на победу «Зенита» всухую — 2.50.
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