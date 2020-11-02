«Лидс» — «Лестер»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 7-го тура АПЛ 2 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Лестер».

Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за 2.15.

«Марсело Бьельса сколотил конкурентоспособную команду, которая не стесняется играть в атаку. К слову, пока в среднем за матч она наносит чуть больше 14 ударов по воротам и владеет мячом более 57% времени. «Лестеру» в гостях точно придётся попотеть, никто просто так сдаваться не планирует.



Подопечные Брендана Роджерса играют на два фронта. В группе G Лиги Европы получается лидировать после двух туров, а в чемпионате Англии после шести поединков замыкать топ-5. Пока всё более-менее гладко, но сил на это требуется много, а «скамейка» не самая глубокая.



При этом «лисам» приходится играть без некоторых ключевых игроков, которые отвечают за разрушение. До сих пор в лазарете находятся Рикардо Перейра, Уилфред Ндиди и Чаглар Сёюнджю. У «Лидса» же с атакой порядок, клуб забил уже 12 мячей. Половина из них на счету английского нападающего Патрика Бэмфорда.



Так что у «Лестера» могут возникнуть проблемы. Однако есть Джейми Варди, который за две игры после травмы успел забить два мяча. Форму англичанин набрал удивительно быстро, наверняка у него тоже будут шансы отличиться и в предстоящем поединке.



На наш взгляд, стоит проверить ставку обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.15. С результативностью у обеих сторон трудностей нет, а вот оборона регулярно сбоит».