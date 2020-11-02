«Вильярреал» — «Вальядолид»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании 2 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Вильярреал» — «Вальядолид».

Ставка: победа «Вильярреала» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.22.

«Вальядолид» в последнее время считался крепким середняком Ла Лиги: блистал редко, однако ниже определённой планки не опускался. А сейчас как отрезало. Жалкие три очка в семи турах при полном отсутствии побед. А это, на секундочку, чистое последнее место в турнирной таблице.



Правда, нужно отметить несколько факторов. Первый — гости выглядят достойно, проигрывают исключительно в один-два мяча. В нескольких случаях им откровенно не повезло. Второй — кадровые потери. Нет Кико, Хави Санчеса и Начо, под вопросом участие Гвардиолы и Эль-Амика.



«Пусела» мало забивает, зато в обороне всё худо-бедно прилично. Больше двух мячей не пропустили ни разу, хотя уже пересеклись с мадридским «Реалом», «Бетисом» и «Реалом Сосьедад». Разумеется, состав у подопечных Унаи Эмери мощнее, да и своё поле им поможет. В то же время предпосылок для разгрома тут не видно.



«Вильярреал» в четверг проводил матч Лиги Европы с «Карабахом» в Турции. Вырвал победу в концовке (3:1), но затратил определённые силы. А «Вальядолид» готовился в недельном цикле. Думается, нас ждёт довольно вязкий футбол, в котором хозяева будут иметь преимущество. А там всё зависит от реализации.



Мы бы выбирали между 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.20 (доезжала в четырёх предыдущих очных встречах из пяти) и П1 + тотал меньше 3.5 гола за 2.22 (в четырёх из семи). Вариант посмелее — П1 всухую за 2.65. «Жёлтая субмарина» ни разу не пропускала больше одного мяча, а у гостей с созиданием туго".