«МЮ» — «Арсенал»: результат матча АПЛ 01.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

1 ноября состоялся матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 69-й минуте. Главный судья Майк Дин назначил пенальти за нарушение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба на защитнике «Арсенала» Экторе Бельерине. К точке подошёл габонский нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг и развёл мяч и Давида де Хеа по разным углам.
Эксперты считали «Арсенал» аутсайдером, на победу гостей давали 3.75. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 3750 рублей. Успех «МЮ» шёл за 2.10, ничья — за 3.86.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.22, «обе забьют — нет» за 2.20, пенальти — за 2.90.
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