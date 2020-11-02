Эксперты назвали фаворита РПЛ после 13-го тура

По итогам 13-го тура РПЛ на первое место в турнирной таблице вышел ЦСКА. «Армейцы» одолели «Ротор» (1:0) и набрали 28 очков. На один балл отстают «Зенит» и «Спартак». Далее идут «Динамо» (23) и «Ростов» (23). Эксперты назвали фаворита всего сезона.
По мнению букмекеров, главный претендент на победу в РПЛ в сезоне-2020/2021 – «Зенит». Поставить на титул команды Сергея Семака можно за 2.00. Пари на 1000 рублей принесёт 2000 рублей при удачном исходе.
Ниже эксперты оценили шансы ЦСКА и «Спартака». Коэффициент на победу любого из этих клубов — 4.00. Среди претендентов также называют «Локомотив» (30.00), «Краснодар» (50.00), «Динамо» (100.00) и «Ростов» (150.00).
Самый высокий коэффициент букмекеры дают на чемпионство «Арсенала», «Урала», «Ротора», «Тамбова», «Уфы» и «Химок». Поставить на титул любой из этих команд можно за 9999.00.
В 14-м туре, который пройдёт 6-8 ноября, ЦСКА примет «Ростов», «Зенит» сыграет с «Краснодаром», а «Спартак» – с «Уралом».
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