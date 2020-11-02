Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Лидс» — «Лестер»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ

«Лидс» — «Лестер»: прогноз Александра Мостового на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч КХЛ «Лидс» — «Лестер».

Ставка: ничья за 3.76.

«Лидс» по итогам минувшего сезона сумел добыть первую позицию в английском Чемпионшипе, что привело команду в элитный дивизион. За короткую паузу команда потратила немало денег на усиление, что уже с первых туров принесло положительные результаты.

За шесть туров «павлины» записали в актив три виктории и мировую, что принесло 10 баллов и 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» здорово выступил в минувшем первенстве, где добыл пятое место. После шести туров текущего сезона в активе синих четыре виктории и ни одной мировой.

После двух поражений подряд клуб из Лестершира на выезде переиграл «Арсенал».

В составе хозяев не смогут сыграть Берарди, Льоренте, Филлипс и Форшоу. У гостей не смогут помочь своей команде Амартей, Кастань, Ндиди, Перейра и Эванс.

«Лидс» мне очень нравится. Видно, что команда голодная и футболисты здорово двигаются и бегут вперёд. Я считаю, что сегодня нас ждёт игра на встречных курсах и предполагаю ничью, причём не исключаю даже результативный итог.

В пользу мирного исхода можно добавить ноль в графе ничьих у «сити», — сказал Мостовой.

«Лидс» — «Лестер». Прогноз: голы, много голов! Варди забьёт, Бьельса и Родриго ответят
У Варди и Бэмфорда за шесть туров на двоих 12 мячей.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020