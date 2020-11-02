«Вильярреал» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 8-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Вальядолид».



Ставка: победа «Вильярреала» за 1.62.



«Вильярреалу» повезло, что его матч назначен на понедельник. Есть достаточно времени на восстановление после еврокубковой игры с клубом из Азербайджана. В матче Лиги Европы отдых получили Асенхо, Альбиоль и Коклен, а Пако Алькасер вышел лишь на 75-й минуте и забил два гола. Мощной атаке «Вильярреала» будет противостоять «Вальядолид», занимающий последнее место и пропустивший больше всех голов. Плюс дисквалифицирован основной защитник гостей Начо.



Ставка на победу «подводников» за коэффициент выше 1.6 выглядит хорошим выбором. И пусть под вопросом остаётся участие в игре Жерара Морено, но Пако Алькасер в отличной форме и должен успешно завершать усилия мощной атакующей группы «Вильярреала». Ставлю на выигрыш хозяев поля», — сказал Вишневский.

«Вильярреал» — «Вальядолид». Прогноз: Эмери, Алькасер и Коклен ворвутся в топ-4 Примеры «Вильярреал» наловчился набирать очки с середняками и аутсайдерами, а гости ни разу не выиграли.