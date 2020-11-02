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«Фулхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Фулхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Вест Бромвич».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«И те и другие до сих пор без побед. И те и другие очень хотят эту безвыигрышную серию прервать. Это особенно было заметно в прошлом туре. «Фулхэм» бросил всё, что можно, вперёд, и это оказалось губительно с хорошо контратакующим «Кристал Пэласом». Да и обычные позиционные атаки у «орлов» на удивление легко проходили в игре с организованными не лучшим образом «дачниками».

«Вест Бром» же нашёл в себе силы переломить ход неудачно складывающейся игры с «Брайтоном» и вырвать у куда более мастеровитого соперника ничью.

В нападении и те и другие выглядели задорно и разнообразно. Наверняка что-то в этом духе мы увидим и на этот раз. Ну а с игрой в защите ничего не могут поделать ни Паркер, ни Билич», — сказал Петросьян.

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