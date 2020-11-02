«Фулхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Вест Бромвич».
Ставка: обе забьют за 1.83.
«И те и другие до сих пор без побед. И те и другие очень хотят эту безвыигрышную серию прервать. Это особенно было заметно в прошлом туре. «Фулхэм» бросил всё, что можно, вперёд, и это оказалось губительно с хорошо контратакующим «Кристал Пэласом». Да и обычные позиционные атаки у «орлов» на удивление легко проходили в игре с организованными не лучшим образом «дачниками».
«Вест Бром» же нашёл в себе силы переломить ход неудачно складывающейся игры с «Брайтоном» и вырвать у куда более мастеровитого соперника ничью.
В нападении и те и другие выглядели задорно и разнообразно. Наверняка что-то в этом духе мы увидим и на этот раз. Ну а с игрой в защите ничего не могут поделать ни Паркер, ни Билич», — сказал Петросьян.
- 2 ноября 2020
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:22
- 1 ноября 2020
-
22:31
-
19:52
-
19:40
-
19:00
-
18:50
-
18:44
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00