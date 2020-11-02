«Лидс» — «Лестер»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу чемпионата Англии

Игрок телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Лестер». Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.



Ставка: победа «Лидса» за 2.59.



«От команды Бьелсы всегда ждут зрелищности и голов. Тем более что йоркширцы любят и умеют атаковать. Козырь «Лестера» — контратаки. «Арсенал» в прошлом туре узнал, насколько это грозное оружие в исполнении команды Роджерса. Да ещё и Варди будет готов к игре. Так что есть чем «лисам» ответить на угрозу «павлинов». Поставлю на то, что смогут отличиться обе команды, а в матче будет забито не менее трёх голов», — сказал Аскеров.

«Лидс» — «Лестер». Прогноз: голы, много голов! Варди забьёт, Бьельса и Родриго ответят У Варди и Бэмфорда за шесть туров на двоих 12 мячей.