Эксперты: Джо Байден — фаворит президентских выборов в США

3 ноября в США пройдут выборы президента, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Главных претендентов на пост двое. Это кандидат от партии республиканцев, действующий глава государства 74-летний Дональд Трамп и 77-летний демократ Джо Байден, который был вице-президентом при Бараке Обаме.
По оценке экспертов букмекерских контор, именно Байден — фаворит предвыборной гонки. Поставить на то, что он выиграет выборы, можно с коэффициентом 1.32. Это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на то, что Дональд Трамп останется руководить страной на 2-й срок, можно за 3.20 (30%). Четыре года назад Трамп тоже был аутсайдером в противостоянии с Хиллари Клинтон, однако именно он стал президентом.
Инаугурация президента США должна пройти 20 января 2021 года.
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