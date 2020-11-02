Капперов-мошенников раскручивает дагестанский пранкер

Известный блогер Андрей Алистаров опубликовал в своём "инстаграме" договор, который регламентирует отношения между капперами-мошенниками и их продюсером.
Согласно договору, капперов продвигает Хизри Запиров, известный дагестанский видеоблогер. Он финансирует рекламу, создаёт образ в соцсетях, способствуя раскрутке каппера. При этом сначала капперы не получают прибыль, поскольку продюсер возвращает все потраченные на раскрутку деньги. После того как проект отбивает все затраты, прибыль делится в соотношении 70 на 30 в пользу продюсера.
При этом договором предусмотрены серьёзные санкции. За недостоверный отчёт каппера предусмотрена неустойка в размере 100 тыс. рублей, а за разглашение конфиденциальной информации нужно покрыть убытки продюсера и доплатить компенсацию 1 млн рублей. Расторжение договора со стороны каппера, вне зависимости от оснований, означает возмещение всех вложенных в него средств и неустойку 30 млн рублей.
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