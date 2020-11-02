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«Хоффенхайм» — «Унион»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

«Хоффенхайм» — «Унион»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Унион» в 6-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Хоффенхайма» за 1.96.

«Понедельничная игра в Бундеслиге, которая завершает тур. У «Хоффенхайма» довольно сложный календарь, понятное дело. Но мне кажется, что здесь большая разница в классе между командами. Это во-первых. Во-вторых, очень удобный для «Хоффенхайма» соперник. «Унион» не очень активно играет в выездных матчах, как правило, играет от обороны. Думаю, и здесь будет такая же ситуация.

Второй сезон «Унион» проводит в Бундеслиге. Думаю, он будет гораздо тяжелее первого. Уже не так важен энтузиазм. К тому же нескольких важных футболистов команда потеряла.

Хозяева, на мой взгляд, фавориты. А на их победу достаточно высокий коэффициент — 1,96. Я думаю, что «Хоффенхайм» выиграет, возможно, и не в один мяч, а крупнее», — сказал Андронов.

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Берлинцы идут на серии из четырёх матчей без поражений, а у «деревенских» много травм.
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